Meninas do Vozão podem conquistar o maior título da história do Ceará

O torcedor que vai conhecer a sala de troféus do seu clube de coração, já procura o título que o mais representa.

E as meninas do Vozão podem colocar o mais importante título do clube na sala de troféus se conquistarem o Brasileiro Série A2. Levantar a taça e ser campeão tem um peso enorme. Será um título Brasileiro!

O feito pode ser comparado ao que o time do Ceará conquistou no ano passado, ao ser consagrado Campeão da Copa do Brasil de Futsal 2020, um título brasileiro inédito para a categoria. A conquista que deu aos atletas o direito de disputar a Supercopa de Futsal este ano, uma das maiores competições da categoria.

Falando sobre conquistas brasileiras, os alvinegros também garantiram a taça com o Brasileiro de Aspirantes, em 2020. Essa foi a primeira taça para o futebol nordestino na categoria de base, mais um título nacional na prateleira. Mesmo sendo da base? É Nacional, entra na história do clube.



No sábado (18), esse enredo pode aumentar com mais um mérito e a sala de troféus com mais um Brasileiro. Ao longo dos anos, as meninas do Ceará acumulam sucesso.

Qual o peso da conquista?

E se caso as meninas do Ceará conquistem esse título, qual o peso? Atualmente, muitos torcedores listam a Copa do Nordeste, conquistado pelo time masculino como o maior título do Ceará.

Então podemos dizer que as meninas (após o acesso, depois de 5 anos), podem fazer história no clube se juntando com os outros brasileiros (futsal e aspirantes), com o maior título do Ceará? A resposta é: sim! E eu explico.

Maior título não se mede pela técnica da competição, até porque não podemos comparar brasileiro feminino com o masculino, as meninas do futebol brasileiro já cresceram muito, mas ainda é preciso mais investimentos para que as equipes possam competir de uma forma mais digna.

Quando digo “maior título” é pelo fato de ser a maior conquista brasileira no futebol, se a competição apresentou algumas fragilidades, é título brasileiro. E se for conquistado no sábado com as meninas do Vozão, reforço: é Brasileiro!

Se tudo der certo, as alvinegras entrarão para a história com o maior título conquistado, até o momento.

Até lá, as comandadas de Erivelton terão que reverter um placar por três gols de diferença, para garantirem o título de forma direta, e no fim gritarem com orgulho: no futebol somos campeãs brasileiras!

Sei que o debate vai longe. E quero também saber de você que me acompanha. E aí? Qual sua opinião. Vote abaixo:

inter@