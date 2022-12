Diretoria Executiva define nova data para eleição do Conselho Deliberativo do Ceará; veja detalhes

A Diretoria Executiva do Ceará definiu a nova data para a realização da eleição do Conselho Deliberativo. O pleito não acorreu após a Justiça determinar a suspensão na última quinta-feira (15), como pedido da chapa "Conselho de Todos", alegando a ausência da lista dos conselheiros aptos a votarem em tempo hábil e a realização da votação em formato híbrido em desacordo com o estatuo.

A realização da eleição do Conselho Deliberativo acontecerá em 23 de janeiro de 2023 (segunda-feira), com início às 9h (horário de Brasília). No edital, a Diretoria Executiva do Ceará informou que o pleito seguirá o modelo híbrido, com votação presencial e virtual. A finalização da votação acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), quando ocorrerá a apuração e divulgação do resultado.

A Comissão Eleitoral do Ceará e as chapas "Conselho Independente" e "Conselho de Todos" aprovaram que a empresa Webvoto, de Brasília, será responsável pela plataforma de votos, auditada pela Macso Legate Auditores Independentes, que verificará a integridade dos votos e se o sistema de votação corresponde ao previsto no Estatuto do Ceará e na legislação eleitoral.

As instruções para acessar a plataforma será comunicada pela Comissão Eleitoral do Ceará até o dia 16 de janeiro de 2023, via rede social e site oficial do clube.

Enquanto a eleição não acontece, a atual diretoria segue no cargo.

