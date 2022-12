Arthur Rezende fala da responsabilidade de jogar no Ceará: ‘time de massa’

Depois do terceiro treino aberto à imprensa, o Ceará apresentou nesta quarta-feira (21), o meia Arthur Rezende, no CT de Porangabuçu. O segundo reforço anunciado pelo Vozão tem experiência na Serie B e destaca prioridades da equipe em 2023.

Ao longo da temporada, quando estava no Vila Nova-GO, o meia recebeu propostas do futebol árabe, mas escolheu o Ceará para a temporada de 2023. Ele encara com bons olhos a chance no Vozão.

“É uma das principais oportunidades da minha carreira. O Ceará que é um clube de uma grandeza muito reconhecida mundialmente, um time de camisa, um time de massa. Tive passagem fora do país, joguei em Portugal, no Chipre. Uma experiência muito boa e voltei para o Brasil mais maduro. E encaro sim o Ceará como uma oportunidade grande”, destaca o jogador.

EXPERIÊNCIA NA SÉRIE B

Depois de um primeiro turno irregular na Série B deste ano, Arthur e os companheiros do time goiano conseguiram reagir na competição. O atleta lembra desse momento para falar da pressão que o Ceará vive.

“Quando tive o convite, o interesse do Ceará, eu já tinha ciência dessa responsabilidade, por causa da grandeza do clube. Sem dúvida, os últimos anos [no Vila Nova] foram um pouco calejados com isso [briga contra rebaixamento] e já venho sabendo dessa responsabilidade. Os últimos anos ajudaram bastante”, destaca o Arthur.

FUNÇÕES EM CAMPO

Meia de origem, Arthur Rezende desempenhou papel de segundo e até terceiro volante na sua ex-equipe. A ideia de construir a jogada a partir da defesa anima mais o jogador. Assim, ele ponderou que tem preferência por essa posição no Ceará também.

CARREIRA

O meia de 28 anos vestiu a camisa do Vila Nova-GO nas duas últimas temporadas. Com o Tigre, Arthur atuou em 104 partidas, com 13 gols assinalados e seis assistências. O jogador acumula passagens ainda por Goiás, Santa Cruz-PE, Guarani e Bahia, além de passagens no exterior pelo Gil Vicente, de Portugal, e AEL Limassol, do Chipre.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: