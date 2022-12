Ceará realiza treinamento com grupo completo pela primeira vez

O Ceará realizou mais uma atividade nesta quarta-feira (21), em Porangabuçu. Foi a primeira vez que o grupo treinou junto desde a reapresentação. Ao todo, 30 jogadores realizaram atividades no campo, sob comando dos auxiliares do técnico Gustavo Morínigo. Entre eles, Vina e Leandro Carvalho.

Entre os recém-contratados, Danilo Barcelos não participou das atividades em campo. O lateral-esquerdo realizou trabalho na academia. Richard Coelho foi o único a não comparecer.

Desde a reapresentação, os atletas realizam duas atividades ao longo de alguns dias. Nesta quarta-feira, a comissão técnica comanda mais um treino no periodo da tarde, a partir das 16h.

DE OLHO EM 2023

O Ceará intensifica a semana de treinos de olho na estreia do Campeonato Cearense de 2023. O primeiro jogo do Vozão na temporada será fora de casa diante do Guarani de Juazeiro, no dia 15 de janeiro.

