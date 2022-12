Apresentado no Ceará, Jean Carlos ressalta experiência na Série B: 'pensando em acesso e títulos'

Depois da quarta atividade de pré-temporada, nesta segunda-feira (19), o Ceará apresentou o meia Jean Carlos, na sala de imprensa do Vozão. O jogador destacou o elenco e a expectativa pela estreia com a camisa alvinegra.

Titular e líder na equipe do Náutico nas últimas temporadas, Jean Carlos ressaltou sua experiência na Série B, que é o principal objetivo do Ceará em 2023.

"Em relação as temporadas passadas, venho há um tempo nesta competição [Série B], quatro anos ali no clube [Náutico] sempre procurando melhorar a cada ano. E a gente vai pegando uma certa experiência na competição. Foram boas temporadas que ficaram agora para trás e a gente traz coisas boas, bons jogos, gols, boas atuações que eu acho que são importantes para a sequência da minha carreira, novos ares, novo clube. A cada temporada, ser melhor", destacou o jogador.

De olho em títulos e no acesso à primeira divisão, o meia de 30 anos chegou há uma semana na capital cearense. Jean "Mágico", apelido que ganhou no Timbu, acredita que o Ceará deve entrar em campo com pensamento em títulos regionais e, principalmente, no acesso.

BRIGA POR ESPAÇO

Com o elenco ainda no processo de reformulação, o Ceará ainda anuncia reforços para a nova temporada. Na disputa pela titularidade, o camisa 10 já disse ter preferência para jogar no meio-campo, com liberdade para ser o armador da equipe.

"Para ser bem sincero, sempre gostei de jogar no meio. Algumas vezes, até no Náutico, quando precisou eu cheguei a cair um pouco pelas beiradas, mas sempre gostei de jogar no meio. Quanto a isso, acredito que o treinador, sem dúvidas, vai procurar colocar a gente no melhor lugar, onde ele vai poder tirar da gente nossas melhores características", analisa Jean Carlos.

DISPUTA COM O SPORT

E entrevista depois do acerto, o diretor de futebol do Ceará, Albeci Júnior, colocou que a negociação não foi simples por se tratar de um jogador que tinha interesse de outros clubes. Uma das equipes era o Sport, rival do Náutico, e que vai disputar a Série B com o Ceará.

"O Sport, desde um tempo atrás, sempre procurou entrar em contato com meus empresários, com o clube [Náutico]. Então eu procuro sempre dar atenção, porque é um clube que quer contar com seu trabalho, acho que a gente tem que sempre dar essa atenção, sempre ter esse agradecimento. E o Ceará foi logo em seguida e, até então, não tinha contato do Ceará. E quando o pessoal entrou em contato com meus empresários, fiquei feliz, animado, pelo clube, o tamanho, da grandeza que é o clube querer contar com o meu trabalho e, a partir de então, eu só torci, pedi a Deus que desse certo", aponta o jogador.

DESTAQUE NO NÁUTICO

O jogador passou as últimas quatro temporadas no Náutico, com mais de 150 partidas pelo clube pernambucano. Jean Carlos balançou as redes em 36 oportunidades e deu 25 assistências com a camisa alvirrubra. Chute de longa distância e bola parada são alguns pontos fortes do meia.

SEMANA DE TREINOS

O Alvinegro terá a primeira semana cheia de treinos com os novos contratados e alguns remanescentes do elenco desta temporada. Com 30 jogadores no grupo, alguns sem certeza de permanência ainda, o Ceará mira as estreias no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste, em 2023.

ASSISTA A COLETIVA: