O meio-campista Vina se reapresentou ao Ceará nesta sexta-feira (16) no CT Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu. O atleta, de 31 anos, está na mira do Vasco e tem futuro indefinido no clube alvinegro.

Pelo Ceará, em 2022, Vina disputou 55 partidas, com 12 gols marcados e cinco assistências concedidas. No ano, enfrentou resistência da torcida e se envolveu em polêmicas.

O atleta tem vínculo com o Ceará até dezembro de 2024 e está entre os principais salários do elenco.

