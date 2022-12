Vina, do Ceará, é oferecido ao Vasco para 2023, diz jornalista

O meio-campista Vina, do Ceará, entrou na mira do Vasco e pode reforçar a equipe carioca para a temporada 2023. A informação foi confirmada pelo empresário André Cury ao jornalista Jorge Nicola.

Na temporada, o camisa 29 disputou 55 partidas, com 12 gols marcados e cinco assistências concedidas. Durante o ano, Vina se envolveu em polêmicas com o torcedor alvinegro. Além do desgaste, o alto salário do atleta está entre os empecilhos para a permanência visando 2023.

Vina tem contrato com o Ceará até 2024. A saída para um novo clube deve ser mediante compensação financeira.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil