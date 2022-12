Goleiro Richard anuncia permanência para 2023: 'levar o Ceará de volta ao lugar que merece'

Richard Goleiro do Ceará

"A temporada não terminou do jeito que esperávamos, mas mais do que no futebol, na vida têm dessas coisas. Vitórias e derrotas. Erros e acertos. Alegrias e frustrações. É preciso aprender com cada obstáculo que nossa jornada nos apresenta, tendo ela sido superado ou não. E é com esse aprendizado, além de muita fé e confiança no que está por vir, que eu começo essa nova caminhada. Com o objetivo único de entregar todo o esforço e empenho dentro de mim para levar o Ceará de volta ao lugar que merece, de onde nunca deveria ter saído. Gritem, apoiem e acima de tudo, acreditem. Vamos juntos!"