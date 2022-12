Vitor Gabriel e Alfredo Aguilar, novos reforços do Ceará para 2023, já estão em Porangabuçu

O Ceará segue a preparação para a temporada 2023. Mais dois reforços do time se apresentaram. O atacante Vitor Gabriel e o goleiro Alfredo Aguilar já estão em Porangabuçu, mas não aprt realizou treinamento na manhã desta sexta-feira (23). Assim, ao todo, o Alvinegro soma oito reforços.

Emprestado pelo Flamengo, Vitor Gabriel tem 22 anos e fica até novembro do próximo ano. Em 2022, o centroavante atuou pelo Juventude, disputando 35 partidas, sendo sete como titular. Ao todo, marcou três gols.

Aos 34 anos, o goleiro paraguaio vem do Olimpia e tem passagens pela seleção do país. Aguilar chegou ao antigo clube em 2018 e dominou a posição até esta temporada, quando recebeu proposta do time cearense.

Ao todo, o Ceará já tem oito reforços. Além de Vito Gabriel e Aguilar, foram anunciados: o zagueiro Tiago Pagnussat, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, lateral-esquerdo Willian Formiga, o volante Caíque Gonçalves, os meias Arthur Rezende e Jean Carlos.

FOCO EM 2023

O Ceará intensifica a semana de treinos de olho na estreia do Campeonato Cearense de 2023. O primeiro jogo do Vozão na temporada será fora de casa diante do Guarani de Juazeiro, no dia 15 de janeiro.