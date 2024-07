Olimpíadas de Paris 2024: esgrimista brasileira passa por cirurgia após derrota

A esgrimista brasileira Nathalie Moellhausen foi derrotada na estreia da competição de espada, por 15 a 11, dos Jogos Olímpicos Paris 2024, neste sábado (27), pela canadense Xiao Ruien. Na reta final da preparação para os Jogos, a atleta teve uma crise de lombalgia e chegou a ser hospitalizada.

O caso se agravou quando, após a realização de uma ressonância magnética, os médicos da atleta realizaram uma biópsia e identificaram um tumor, com aspectos de benignidade, na coluna da esgrimista. Ela chegou a ser tratada com analgésicos, foi liberada para competir, mas com uma cirurgia já marcada para esta segunda-feira (29), quando será feita a retirada do tumor e descompressão do local. Por já morar em Paris, Nathalie optou em voltar ao hospital para ser reavaliada por seu médico.

Na última semana, integrantes da área de saúde do Comitê Olímpico do Brasil (COB) foram ao hospital, durante a internação da Nathalie, estiveram em contato com o médico particular da atleta e a própria Nathalie e têm monitorado toda a situação de perto.

Os médicos do COB acompanharam a esgrimista durante a competição neste sábado (27) e também se encaminharam para o hospital após a disputa.