Esperança de gols no Ceará, Luvannor destaca confiança: 'Por onde passei, eu fui vencedor'

Uma das esperanças de gols do Ceará na temporada, o atacante Luvannor foi apresentado nesta terça-feira (10), no CT de Porangabuçu. Campeão da Série B na temporada passada, o jogador destaca experiência fora do país e o primeiro contato com o técnico paraguaio.

Nos primeiros dias de clube, Luvannor ainda conhece as estruturas de Porangabuçu. O atleta conheceu os novos companheiros e Gustavo Morínigo. A conversa entre o jogador e o comandante paraguaio foi para afinar as ideias do setor ofensivo do Ceará na temporada.

Luvannor Atacante do Ceará “Ele [Morínigo] veio explicando da forma como ele quer que eu jogue e como ele gosta que o time jogue. Ele estava explicando para mim as posições, onde eu me sinto mais confortável e falei para ele que, em toda minha carreira, não tive dificuldade de ficar ali perto do gol, porque consigo fazer uma boa leitura. Eu vou estar à disposição para o que ele precisar. O resto é segredo", brincou o atleta.

Luvannor Henrique não tem problemas recentes com lesão. Porém, o atacante chegou mais tarde e vai precisar de tempo para estar na forma física ideal. Segundo ele mesmo, que vinha treinando em Dubai, será necessário cerca de dez dias para aprimorar o condicionamento.

AMBIÇÃO NO CEARÁ

Com poucos dias na capital cearense, o piauiense Luvannor já entendeu da pressão que será vestir a camisa do Ceará. Uma das palavras mais utilizadas pelo jogador desdesua chegada é "ambição", e ele assegura que está bem alinhado nisso com o Vozão.

“A ambição é continuar crescendo. Por onde eu passei, eu fui vencedor e o Ceará propõe isso para a gente. É um time muito competitivo e, com certeza, em todas as competições que vamos disputar esse ano, nós vamos competir por título. Isso mostra a grandeza do clube, mostra o quão o clube é ambicioso”, ressalta o atleta.

POSIÇÃO EM CAMPO

Com sete gols em 2022 com a camisa do Cruzeiro, Luvannor foi o ”homem de referência” da equipe celeste. Apesar de ter ficado mais próximo da meta adversária, o jogador destaca que pode atuar em outras funções.

“Eu comecei pelas beiradas, jogando mais pelo lado esquerdo, como ponta. Fui trabalhando com treinadores diferentes, que me usaram pela ponta direita, fui jogando de segundo atacante e de centroavante. Nos últimos anos atuei mais próximo do gol, como número 9. Na minha carreira eu evoluí muito bem tendo uma boa leitura dentro de campo e o mais importante é estar à disposição do treinador”, avalia o atacante.

CARREIRA

Formado na base do Paranoá-DF, quando iniciou sua trajetória no profissional, Luvannor passou pouco tempo no Brasil. A maior parte da carreira foi trilhada na Moldávia, onde tem cidadania do país, e nos Emirados Árabes.

Antes do seu retorno ao Brasil, por meio do time mineiro, ano passado, o atacante passou pelo Sheriff-MOL, Shabab Dubai-EMI, Al Ahli-EMI e Al Taawon-ARA. Segundo o jogador, todo seu entendimento sobre tática veio da Moldávia e será fundamental no Alvinegro de Porangabuçu.

Assista à coletiva: