Atacante Vitor Gabriel promete ano de conquistas no Ceará: 'vou entregar muitos gols'

Sexto atacante anunciado para a temporada no Alvinegro, Vitor Gabriel destacou, nesta segunda-feira (9), em apresentação, que o ano será de muita bola na rede. Cria da base do rubro-negro carioca, o jogador ressaltou a briga por espaço no setor ofensivo nesta temporada.

O atleta treinava em Porangabuçu há duas semanas, mas só agora foi apresentado de forma oficial. Segundo ele mesmo, a demora para o anúncio se deu por conta de pendências junto ao Juventude. Entre as 11 contratações para o início da temporada, Vitor esbanja confiança.

Vitor Gabriel Atacante do Ceará "Me vejo muito importante para o grupo, para a torcida. Vou entregar tudo de mim e cheguei no início, o grupo está qualificado e vamos fazer de tudo para colocar o Ceará novamente na Série A", destacou o atacante.

ESPERANÇA DE GOL

Ao longo de 2022, o atleta defendeu as cores do Juventude. No time gaúcho, foram 35 partidas com três gols marcados em toda a temporada. Apesar dos poucos tentos assinalados e da pressão, Vitor Gabriel acredita em ano diferente no Alvinegro.

Vitor Gabriel Atacante do Ceará "Vou entregar muitos gols, tenho muita confiança no meu trabalho. A cobrança do torcedor é normal, eles têm direito de cobrar, temos que sentir a obrigação e corresponder", assegura o centroavante.

PERÍODO DE TREINOS

Apesar de ser apresentado somente agora, o jogador participa de atividades no CT de Porangabuçu desde dezembro. De acordo com o atleta, o maior período foi bom para conhecer melhor as ideias de Gustavo Morínigo e sua comissão.

"É uma vantagem muito boa porque o professor já me conhece e sabe o que posso fazer pela equipe. Quem for o escolhido para jogar vai dar o melhor de si", aponta Gabriel.

O Vozão não poderá contar com presença de público nas partidas da Copa do Nordeste. O jogador está ansioso para ver a massa alvinegra lotar a Arena Castelão. "Vejo muitas mensagens positivas no meu instagram e creio que vai dar tudo certo. Estou ansioso para jogar diante da torcida e sentir esse calor deles no Castelão", ressalta o jogador.