Janderson acredita em força do ataque no Ceará para driblar desconfiança: ‘vim para somar’

De olho em conquistas com o Alvinegro de Porangabuçu, o atacante Janderson foi apresentado nesta sexta-feira (6), no Vovozão. Com velocidade e habilidade entre as características, o ponta-direita chega para suprir a necessidade do clube no setor que foi tão criticado em 2022: o ataque.

A vontade de Janderson em atuar no Ceará não veio de agora. Por outro lado, o clube alvinegro também já monitorava a situação do atleta há algumas temporadas. Neste ano, os desejos de ambos se cruzaram e os votos são de boas histórias por aqui.

Janderson atacante do Ceará “Todos nós sabemos que o Ceará é um grande time, eu já vim jogar contra, o calor da torcida, sempre tive vontade de vir jogar no Ceará. Então, quando meu empresário falou da proposta do Ceará, sem pensar duas vezes, eu falei pra ele que aceitaria sim. almejo coisas grandes aqui no Ceará, eu vim para somar Conquistar a , apontou Janderson.

CHEGAR PARA DECIDIR

Janderson entende da responsabilidade de chegar e fazer valer no ataque alvinegro. O atleta que atua pelos lados do campo espera contribuir com gols e assistências com a camisa alvinegra.

Janderson Atacante do Ceará “Eu vim pra dar meu máximo para o Ceará. A gente sabe que temos uma equipe muito qualificada e o professor é muito inteligente. Ele sabe quem colocar para jogar e eu vou dar meu máximo nos treinamentos, nos jogos para estar sempre jogando e ajudando o Ceará", acredita o atacante.

CURRÍCULO DO PONTA

Além dele, o setor ofensivo alvinegro conta com Erick, Leandro Carvalho, Caio Rafael e Luvannor. Outro atacante que treina no clube e deve ser apresentado é Vitor Gabriel, mais um que irá agregar no Vozão em 2023.

O atacante Janderson foi formado nas categorias de base do Joinville-SC e Corinthians. O atleta atuou nas temporadas de 2020 e 2021 no Atlético-GO, quando fez 92 jogos, com nove gols e nove assistências.

Em 2022, o ponta fez parte do elenco que conseguiu o acesso do Grêmio para a Serie A. Com o tricolor gaúcho, foram 40 partidas, com cinco gols e uma assistência em toda temporada. Nestes anos, ele conquistou Campeonato Goiano, Campeonato Gaúcho e Recopa Gaúcha.

ATIVIDADES EM PORANGABUÇU

Depois do treino na manhã desta sexta-feira, a equipe alvinegra volta às atividades, no mesmo período, no sábado. Os atletas ficam de folga no domingo e retornam aos treinos na segunda-feira.

ASSISTA A COLETIVA: