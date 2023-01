Alvo do Fluminense, Vina manda recado ao clube: 'Meu número é o mesmo e eles devem saber'

Vina Meio-campista do Ceará

"Vi que alguns torcedores colocaram meu nome (desejando um retorno meu). Todo mundo sabe o meu carinho pelo clube no ano de 2015. Nada mudou. Nos jogos contra vi o carinho da galera que trabalha no clube da minha época. Quase todos, para não falar todos, me pedem para voltar. Minha situação no Ceará não está resolvida. E óbvio que vindo algo do Fluminense poderia analisar juntamente com meus empresários e o Ceará"