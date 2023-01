No Ceará, Luvannor realiza testes físicos e fala de expectativa por estreia: 'é um clube ambicioso'

Reforço do Ceará, o atacante Luvannor já esteve em Porangabuçu para o primeiro dia de atividades nesta segunda-feira (9). Com a chegada do jogador, o Alvinegro completa o elenco para este início de temporada. O jogador falou sobre a expectativa para defender a camisa alvinegra.

O jogador desembarcou na capital cearense no fim de semana. Nesta segunda-feira, no CT do Alvinegro, ele passou por testes físicos e realizou atividades no gramado. Ele fala sobre a chegada ao novo clube.

"Quando surgiu a proposta do Ceará, me interessou muito. É um clube ambicioso, competitivo e isso me fez gostar muito da ideia. Temos muito trabalho para fazer durante o ano e vamos estar prontos para isso”, concluiu.

Expectativa

O atacante defendeu o Cruzeiro na última temporada, quando tornou-se campeão brasileiro da Série B. Luvannor tem longa carreira fora do país, com 11 anos de experiência. Agora, foca no desafio de ajudar o Alvinegro a voltar para a elite do futebol brasileiro.

Legenda: Luvannor já realizou atividades no gramado de Porangabuçu Foto: Felipe Santos / Ceará SC

“A expectativa é muito grande. Estou ansioso para estar à disposição do professor Gustavo, para estar junto dos meus companheiros. Quero muito estar em campo, já senti o carinho da torcida. É um momento delicado para o clube, mas sabemos da força da nossa torcida. Espero vencer aqui no Ceará”, disse.

O Ceará intensifica a preparação para a estreia no Campeonato Cearense. O primeiro jogo da temporada será diante do Guarani de Juazeiro, no dia 15 de janeiro.