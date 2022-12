Ceará anuncia atacante Luvannor como reforço para 2023

Luvannor é mais um reforço do Ceará. O anúncio foi feito pelo clube nesta sexta-feira (30). O atacante é mais um jogador contratado nesta reformulação do elenco para a temporada de 2023. O vínculo será até o fim da temporada, com possibilidade de renovação automática por igual período. O clube planeja contratar mais atletas até o início do ano.

O jogador de 32 anos defendeu o Cruzeiro nesta última temporada. Pelo time mineiro, autou em 31 partidas. Na Série B, conquistada pela Raposa, o jogador esteve em 29 jogos, marcou sete gols e deu duas assistências.

O atacante chegou a receber sondagens de times estrangeiros, mas preferiu seguir atuando em terras brasileiras. O atacante construiu a carreira na Moldávia, onde defendeu o Sheriff. Depois, passou pelos Emirados Árabes Unidos. Também esteve no futebol da ArábiaSaudita antes de chegrar ao Cruzeiro.

QUEM CHEGOU?



ZAGUEIRO

Tiago Pagnussat

MEIA

Arthur Rezende

Jean Carlos (meia),

VOLANTE

Caíque Gonçalves

LATERAL-ESQUERDA

Willian Formiga

Danilo Barcelos

ATACANTE

Vitor Gabriel

GOLEIRO

Alfredo Aguilar