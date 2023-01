Como foram as estreias de Ceará e Fortaleza em 2022; veja jogos e remanescentes

Ceará e Fortaleza estão na reta final de preparação para o início da temporada 2023. As duas equipes cearenses entram em campo pela primeira vez no ano neste final de semana. Na última temporada, Vozão e Leão venceram as suas respectivas estreias, e querem repetir o feito positivo neste início de 2023.

COMO FOI A ESTREIA DO CEARÁ EM 2022?

Em sua primeira partida oficial na temporada 2022, o Ceará viajou para encarar o Sergipe, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O duelo entre as duas equipes nordestinas aconteceu no dia 31 de janeiro, no Estádio Lourival Baptista, o Batistão. Na ocasião, o Vovô venceu o jogo por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Zé Roberto.

Legenda: Zé Roberto marcou o primeiro gol do Ceará em 2022 Foto: Israel Simonton/Ceará

Tiago Nunes, técnico do Ceará à época, escalou os seguintes jogadores: João Ricardo; Michel Macedo, Lucas Ribeiro, Marcos Victor e Victor Luís; Geovane, Richard e Marlon; Mendoza, Zé Roberto e Cléber. Tiago promoveu ainda as entradas de Nino Paraíba, Kelvyn e Iury Castilho. Completaram o banco de reservas Vinícius Machado, Atila, David, Matheus Índio, Kauã, Rubens, Felipe Micael e Pedro Igor.

QUEM SEGUE NO CEARÁ PARA 2023?

Dos relacionados para a estreia do Ceará na temporada 2022, apenas cinco integram o grupo que defenderá o Vovô em 2023: o lateral-direito Michel Macedo, o lateral-esquerdo Kelvyn, o volante Geovane, o meia-atacante David e o centroavante Cléber. Este último, porém, está cumprindo suspensão preventiva após ser flagrado em exame antidoping.

COMO FOI A ESTREIA DO FORTALEZA EM 2022?

Em seu primeiro jogo oficial na temporada 2022, o Fortaleza recebeu o Sousa pela fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida entre os dois times nordestinos aconteceu no dia 30 de janeiro, na Arena Castelão. Na ocasião, o Leão venceu o duelo por 5 a 0. Os gols da goleada tricolor foram marcados por Titi, Depietri, Igor Torres, Tinga e Romarinho.

Legenda: Depietri marcou um dos gols do Fortaleza na goleada Foto: Thiago Gadelha/SVM

Juan Pablo Vojvoda, que já comandava o Fortaleza, escalou a seguinte equipe titular: Fernando Miguel; Tinga, Titi e Marcelo Benevenuto; Matheus Jussa, Ronald, Yago Pikachu, Lucas Lima e Lucas Crispim; Depietri e Igor Torres. Vojvoda promoveu ainda as entradas de Juninho Capixaba, Felipe, Matheus Vargas, Romarinho e Moisés. Completaram o banco de reservas Max Walef, Landazuri, Ceballos, Wagner Leonardo, Edinho e Thiago Alves.

QUEM SEGUE NO FORTALEZA PARA 2023?

Entre os jogadores relacionados para a estreia do Fortaleza na temporada 2022, 12 integram o atual elenco tricolor: o goleiro Fernando Miguel, o lateral-direito Tinga, os zagueiros Titi, Benevenuto e Ceballos, os volantes Matheus Jussa e Ronald, o meia Lucas Crispim, o ala Yago Pikachu, os atacantes Depietri, Romarinho e Moisés.

AS ESTREIAS DE CEARÁ E FORTALEZA EM 2023

O Ceará enfrenta o Guarani de Juazeiro no próximo domingo (15), em sua estreia na temporada 2023. As duas equipes entram em campo no Romeirão, às 17h. Já o Fortaleza encara o Iguatu em seu primeiro jogo na nova temporada, no próximo sábado (14). A bola rola no Estádio Presidente Vargas (PV), às 16h.