Fortaleza regulariza Pikachu e Lucas Esteves

O ala-direito retornou por empréstimo até 31 de dezembro de 2023, com opção de compra ao fim do contrato. Pikachu pertence ao Shimizu S-Pulse, do Japão, onde finalizou a temporada de 2022.

Legenda: Pikachu está regularizado Foto: Reprodução / BID

A expectativa é que Pikachu seja uma das peças chave de Vojvoda como foi de 2021 até ser negociado com o time japonês ao fim da participação leonina na Libertadores. Em 94 partidas pelo Leão, foram 29 gols e 16 assistências.

Esteves

O lateral-esquerdo também vem por empréstimo até 31 de dezembro de 2023. Lucas Esteves é jogador do Palmeiras, mas o Leão tem opção de compra ao final do contrato.

Legenda: Lucas Esteves está regularizado Foto: Reprodução / BID

Após duas temporadas no Colorado Rapids, do Estados Unidos, Lucas Esteves retorna ao futebol brasileiro. Premiado como o Young Player Of The Year em 2022 pelo time estadunidense, o lateral disputou 32 partidas entre a Major League Soccer (MLS), a principal competição do país, e a Liga dos Campeões da CONCACAF.