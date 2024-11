Exclusivo: Ceará e Léo Condé têm conversas encaminhadas para renovação do técnico

O Ceará tem conversas encaminhadas para confirmar a permanência do técnico Léo Condé para a temporada 2025. A informação foi confirmada por Lucas Drubscky, executivo de futebol do Ceará, em entrevista exclusiva ao programa Show do Esporte, na Verdinha.

“Em relação à permanência do Léo, é uma coisa natural. A gente já vem conversando com ele, com o empresário dele dessa possibilidade de permanência. O desejo do Ceará e do Léo convergem, porque quando a relação é boa, tem sucesso e resultado, é difícil não continuar. Acho que as coisas estão encaminhadas”, disse Drubscky.

Legenda: Léo Condé em percurso pelo clube Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Apesar disso, o executivo fez questão de destacar que não há nenhum desfecho positivo até o momento e que as definições devem acontecer apenas após a eleição da diretoria executiva do clube, marcada para esta quinta-feira (28).

“Existe uma eleição pela frente, a gente não sabe o que vai acontecer, inclusive conosco também, somos funcionários do clube, temos contrato até o final da temporada, então a gente precisa saber como vai ser a eleição e o que vai acontecer”, finalizou Drubscky.