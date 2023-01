Ceará e Fortaleza estão entre clubes do Nordeste com mais sócios-torcedores; veja ranking

O futebol cearense segue entre os maiores programas de sócios-torcedores do Nordeste. No início da temporada de 2023, Ceará e Fortaleza permanecem no Top-3 do ranking de mais associados ativos.

O movimento de força regional está presente, com o crescimento das instituições em estrutura e desempenho. O Vovô perdeu sócios após o rebaixamento à Série B do Brasileiro, mas segue com uma base alta de sócios e na 3ª posição, enquanto o Leão vive uma crescente e é o vice-líder.

A liderança é do Bahia, que divulgou a marca de 45 mil sócios na última quinta-feira (5). Adquirido pelo Grupo City no fim de 2022, o time baiano se fortaleceu junto do torcedor e subiu para a ponta.

O processo é fundamental também para o aspecto financeiro das instituições. Dentro do âmbito orçamentário, a entrada de receita através do torcedor serve como parâmetro de investimento em elenco e estrutura. Veja o ranking de times nordestinos com mais sócios até essa quinta-feira (12):

Ranking de sócios do futebol nordestino em 2023

Bahia (BA)- 45.000 sócios Fortaleza (CE) - 41.262 sócios Ceará (CE) - 34.013 sócios Náutico (PE) - 23.427 sócios Vitória (BA) - 14.330 sócios

Promoções de sócios de Ceará e Fortaleza