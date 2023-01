Ceará regularizou 10 dos 11 contratados para a temporada 2023; veja provável escalação da estreia

O Ceará inicia a temporada 2023 neste domingo (15) contra o Guarani de Juazeiro. A equipe de Gustavo Morínigo tem 33 dos 34 atletas à disposição. A exceção é o atacante Luvannor, que não foi regularizado a tempo. Os demais contratados tiveram nome publicado no BID da CBF.

O time cearense realizou o penúltimo treinamento nesta sexta-feira (13). O Ceará desembarca em Juazeiro do Norte na tarde deste sábado (14). No mesmo dia, realiza treino apronto no CT do Icasa.

Dos 11 contratados, 10 foram regularizados e estão aptos a estrearem pelo time alvinegro.

O técnico Gustavo Morínigo deve escalar o Ceará para enfrentar o Guarani de Juazeiro com: Richard; Luiz Otávio, Pagnussat e David Ricardo; Igor, Richardson, Caíque Gonçalves, Jean Carlos e Danilo Barcelos; Vina e Vitor Gabriel.

Veja atletas contratados regularizados no BID

Alfredo Aguilar (goleiro)

Danilo Barcelos (lateral-esquerdo)

Willian Formiga (lateral-esquerdo)

Tiago Pagnussat (zagueiro)

Arthur Rezende (volante)

Caíque Gonçalves (volante)

Jean Carlos (meio-campista)

Chay (meia-atacante)

Janderson (atacante)

Vitor Gabriel (atacante)

Regulamento

Para participar das competições da temporada, os atletas alvinegros precisam estar regularizados no BID da CBF.

Veja o artigo do Campeonato Cearense

"Artigo 8º - Somente poderão participar do Cearense, os atletas que tenham sido registrados na DRT/CBF e cujos nomes constem do BIDE publicado até o dia útil que anteceder a cada partida."