Entenda caso da jovem que fingiu ser jornalista da ESPN por dois anos e foi processada pela emissora

Uma jovem foi descoberta se passando como uma repórter do canal ESPN, da Disney. A moça, de nome Luana Santos, chegou a utilizar crachá falso e ir para jogos com credenciamento. Entretanto, sequer pisou na sede da emissora. A confissão da história foi realizada por ela mesmo em uma entrevista ao podcast “Papo Reto Sports” falando sobre a experiência de trabalhar no canal esportivo. O caso vai ser levado à justiça na esfera civil.

Para construção de sua história, Luana se dizia repórter e, também, setorista do Red Bull Bragantino da ESPN. Antes da descoberta da farsa, ela atualizava seu Instagram com fotos da redação e fotografias em partidas de futebol. De forma evidente, com a repercussão da história, os profissionais dos canais de esportes da Disney negaram que nunca viram a moça no cotidiano da empresa televisa.

Tornando a história ainda mais curiosa, a moça falou que além do seu trabalho como repórter, também havia participado do planejamento de comunicação e marketing do time feminino do Corinthians. O ato seria também inviável, tendo em vista que a política da Disney impede que seus funcionários prestem serviços aos times ao mesmo tempo que atuam como jornalistas na emissora. O clube paulista, por sua vez, também desmentiu a participação de Luana no quadro de colaboradores.

Segundo a Folha, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi que notificou a Disney sobre o caso. A empresa, diante do caso, vai entrar contra a moça na esfera civil, além de denunciar Luana por falsidade ideológica. Desde a repercussão do caso, a jovem apagou as fotos das suas redes sociais, além de ter desativado sua conta.