Ceará enfrenta problemas em voo e precisa retornar para Fortaleza após decolagem

O voo que levava a delegação do Ceará para Juazeiro do Norte (CE) precisou retornar ao Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza (CE), por questões de segurança. O grupo já havia embarcado na manhã deste sábado (14) e partido rumo à cidade do interior do estado, para enfrentar o Guarani de Juazeiro, mas precisou retornar à capital cearense.

"O Ceará teve problemas com o voo de ida a Juazeiro do Norte/CE. Após decolar da capital cearense, a delegação foi informada pela tripulação que, por questões de segurança (sem entrar em detalhes), teriam que retornar ao Aeroporto Pinto Martins. Somente depois de aproximadamente 45 minutos, o avião recebeu autorização para pouso", informou o clube em nota oficial.

Ainda de acordo com informações da assessoria do Ceará, a delegação está reembarcando com destino a Juazeiro do Norte. Na cidade do interior cearense, o Alvinegro fará a sua primeira partida oficial na temporada 2023. O clube alvinegro encara o Guarani de Juazeiro neste domingo (15), às 17h, no Romeirão.

ESTREIA NA TEMPORADA

Para esta partida, o treinador paraguaio Gustavo Morínigo terá praticamente todo o elenco à disposição. Apenas o atacante Luvannor não foi regularizado a tempo e ficará de fora da primeira partida do clube na nova temporada. O grupo deve realizar treino apronto no Centro de Treinamento do Icasa ainda neste sábado (14).