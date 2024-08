Juventus monitora situação de David Ricardo, do Ceará, para time Sub-23

Zagueiro do Ceará, David Ricardo é monitorado pela Juventus. O clube italiano mostrou interesse no jovem atleta de 21 anos para defender o Sub-23, time B. A informação é do ge.

O clube italiano busca entender a situação do atleta e perguntou sobre a possibilidade de o zagueiro passar a ter também a cidadania italiana. A questão é que não há mais vagas para jogadores estrangeiros no Sub-23 da Juve, pois há um limite de três.

O Alvinegro de Porangabuçu, ainda de acordo com o ge, não recebeu nenhum contato sobre o tema. Botafogo e o Karpaty Liv, da Ucrânia, já chegaram a fazer propostas pelo jogador do Vovô, mas não tiveram sucesso.

O atleta tem contrato com o Vovô até 2026. Na equipe desde 2022, ele já atuou em 94 jogos pelo clube.

