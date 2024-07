Ceará procura Athletico-PR e garante permanência de Matheus Felipe até o fim do ano

O zagueiro Matheus Felipe vai cumprir o contrato que tem com o Ceará até o fim de 2024. Havia a possibilidade dele retornar ao Athletico-PR, clube ao qual pertence, na atual janela de transferências, mas a diretoria do Furacão garantiu ao Vovô que o empréstimo seguirá valendo.

A formalização do pedido de retorno não chegou a ocorrer, porém, ciente da possibilidade, a diretoria alvinegra procurou o clube paranaense e falou sobre a importância do defensor no clube e o espaço que ele está tendo com a camisa alvinegra. O Furacão concordou com a permanência de Matheus Felipe em Porangabuçu. A informação inicial foi do repórter Horácio Neto e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Titular absoluto na zaga do Ceará, com a camisa 42, Matheus Felipe já disputou 28 partidas na temporada e é capitão do time quando está em campo. Ele marcou um gol pelo Vovô até aqui, no primeiro Clássico-Rei de 2024, válido pelo Campeonato Cearense.

Emprestado ao Alvinegro desde janeiro, Matheus pertence ao Furacão até o fim de 2026. O vínculo dele com o Ceará termina no fim do ano.