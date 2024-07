Zagueiro Matheus Felipe, do Ceará, pode retornar ao Athletico-PR ainda nesta janela

O zagueiro Matheus Felipe, que pertence ao Athlético-PR e está emprestado ao Ceará, pode retornar ao Furacão ainda nesta janela de transferências. Segundo informações da jornalista Monique Vilela, é um desejo do presidente do Furacão, Mario Celso Petraglia, que o atleta de 25 anos retorne ao clube paranaense antes do término do contrato de empréstimo.

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, o Ceará não recebeu, até o momento, nenhuma solicitação de retorno de Matheus Felipe. O zagueiro, que já disputou 28 jogos pelo Alvinegro nesta temporada, é uma peça importante para o sistema defensivo do Vovô, sendo titular na maioria dos jogos em que esteve disponível.

Segundo informações, o cenário — do retorno do zagueiro ao clube paranaense — mudou após a demissão do ex-diretor de futebol do Athletico-PR, André Mazzuco, na manhã da última segunda-feira (29). Segundo a jornalista, Mazzuco, diferentemente de Petraglia, era contra o retorno do zagueiro, que chegou ao Furacão em 2022. Com isso, o pedido de retorno do atleta deve ser formalizado e concretizado nos próximos dias.

*Sob supervisão de Gustavo de Negreiros.