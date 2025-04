Fernandinho deve desfalcar Ceará entre dois e três meses após cirurgia no ombro

Fernandinho, atacante do Ceará, deve ser desfalque no time de Léo Condé por um período considerável. O Diário do Nordeste apurou que o tempo estimado de recuperação do jogador é de dois a três meses, após procedimento cirúrgico.

O atacante sofreu uma lesão contra o Grêmio, no último sábado (5), e teve diagnosticada uma luxação na articulação acromioclavicular do ombro direito. Ele passará por uma cirurgia nos próximos dias e ficará afastado dos gramados por até 12 semanas.

Legenda: Fernandinho, atacante do Ceará, em partida contra o Grêmio, quando sofreu lesão no ombro que o deixará de fora por até três meses Foto: Thiago Gadelha/SVM

A tendência é que Fernandinho só volte a atuar após a pausa para a disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA. O calendário de jogos da Série A do Brasileirão terá uma pausa de um mês entre as 12ª e 13ª rodadas, entre 14 de junho e 13 de julho.

Fernandinho, de 27 anos, chegou ao Ceará nesta temporada e já soma 17 partidas com a camisa alvinegra. Neste período, são quatro gols marcados e uma assistência. O atacante tem sido presença constante no time titular de Léo Condé.