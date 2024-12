Super Mundial de Clubes 2025: Veja ordem dos jogos da 1ª Fase e chaveamento até a final

Os grupos do Super Mundial de Clubes de 2025 foram definidos após sorteio em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira. Além dos 8 grupos da 1ª Fase, também foram conhecidos as datas, ordem dos jogos e chaveamento até a final da competição.

Assim, os torcedores de Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, os 4 representantes brasileiros, já podem projetar o caminho na 1ª Fase e o chaveamento até a final.

Pela tabela da 1ª Fase, o Palmeiras já tem uma pedreira na estreia no Grupo A: o Porto. O confronto contra o Inter Miami, time de Messi, será o que fecha o grupo A, na 3ª rodada.

O Botafogo estreia pelo Grupo B contra o Seattle Sounders, mas depois terá duas pedreiras: Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid.

O Mengão estreia no Grupo D contra o Espérance, da Tunísia, e na 2ª rodada pega o Chelsea.

O Flu também tem uma pedreira na estreia: o Borussia Dortmund. Mas depois, pega dois adversários mais acessíveis: Ulsan e Mamelodi Sundowns.

E em uma possível Oitavas?

Pelo chaveamento préviamente divulgado, os times do Grupo A enfrentam os dos B. Assim, Palmeiras x Botafogo já poderiam se enfrentar nas Oitavas de Final.

O Flamengo, por sua vez, pode ter pelo caminho um Bayern de Munique nas Oitavas. O Flu teria como mais forte adversário a Inter de Milão em uma provável oitavas. Dos embates Europeus, é possível um Real Madrid x Juventus ou Manchester City nas Oitavas.

Ordem dos jogos:

1ª Fase

1ª RODADA (15 de junho)

Grupo A

Palmeiras x Porto

Al Ahly x Inter Miami

Grupo B

PSG x Atlético de Madrid

Botafogo x Seattle Sounders

Grupo C

Bayern de Munique x Auckland

Boca Juniors x Benfica

Grupo D

Flamengo x Espérance de Tunis

Chelsea x León

Grupo E

River Plate x Urawa Red Diamonds

Monterrey x Inter de Milão

Grupo F

Fluminense x Borussia Dortmund

Ulsan x Mamelodi Sundowns

Grupo G

Manchester City x Wydad

Al Ain x Juventus

Grupo H

Real Madrid x Al Hilal

Pachuca x RB Salzburg

2ª RODADA

Grupo A

Palmeiras x Al Ahly

Inter Miami x Porto

Grupo B

PSG x Botafogo

Seattle Sounders x Atlético de Madrid

Grupo C

Bayern de Munique x Boca Juniors

Benfica x Auckland

Grupo D

Flamengo x Chelsea

León x Espérance de Tunis

Grupo E

River Plate x Monterrey

Inter de Milão x Urawa Red Diamonds

Grupo F

Fluminense x Ulsan

Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund

Grupo G

Manchester City x Al Ain

Juventus x Wydad

Grupo H

Real Madrid x Pachuca

RB Salzburg x Al Hilal

3ª RODADA

Grupo A

Inter Miami x Palmeiras

Porto x Al Ahly

Grupo B

Seattle Sounders x PSG

Atlético de Madrid x Botafogo

Grupo C

Benfica x Bayern de Munique

Auckland x Boca Juniors

Grupo D

León x Flamengo

Espérance de Tunis x Chelsea

Grupo E

Inter de Milão x River Plate

Urawa Red Diamonds x Monterrey

Grupo F

Mamelodi Sundowns x Fluminense

Borussia Dortmund x Ulsan

Grupo G

Juventus x Manchester City

Wydad x Al Ain

Grupo H

RB Salzburg x Real Madrid

Al Hilal x Pachuca

OITAVAS DE FINAL

1º do grupo A x 2º do grupo B

1º do B x 2º do A

1º do C x 2º do D

1º do D x 2º do C

1º do E x 2º do F

1º do F x 2º do E

1º do G x 2º do H

1º do H x 2º do G

QUARTAS DE FINAL

(1º do A x 2º do B) x (1º do C x 2º do D) - Q1

(1º do E x 2º do F) x (1º do G x 2º do H) - Q2

(1º do B x 2º do A) x (1º do D x 2º do C) - Q3

(1º do F x 2º do E) x (1º do H x 2º do G) - Q4

SEMIFINAL

Vencedor da Q1 x Q2 - SF1

Vencedor da Q3 x Q4 - SF2

FINAL (13 de julho)

Vencedor da SF1 x SF2