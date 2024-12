Fluminense terá grupo acessível no Mundial de Clubes 2025; veja adversários

O Fluminense conheceu os três adversários da primeira fase do Super Mundial de Clubes da Fifa em 2025. A equipe carioca, que está no Mundial pelo título da Libertadores 2024, integra o Grupo F, Borussia Dortmund, Ulsan, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da Africa do Sul. O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (5), nos Estados Unidos, país-sede do evento em 2025.

Além do Fluminense, outros três times brasileiros participam da competição: Botafogo, atual campeão da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, campeão em anos anteriores.

O Mundial de clubes da Fifa será realizado entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025. Ao todo, 32 equipes participam da competição. São representantes da AFC (Ásia), CAF (África), Conmebol (América do Sul), OFC (Oceania), UEFA (Europa) e Concacaf (América Central, do Norte e Caribe).

Veja todos os Grupos