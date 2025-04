Léo Condé exalta atuação do Ceará em vitória contra o Grêmio no Castelão: 'Equipe guerreira, competitiva'

O técnico Léo Condé avaliou a atuação do Ceará diante do Grêmio, a vitória por 2 a 0 neste sábado (5), no Castelão pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico elogiou a entrega dos jogadores em campo em sua primeira vitória em uma partida de Série A.

Uma equipe guerreira, competitiva. A gente tenta organizar ao máximo, e os jogadores tentam se doar ao máximo dentro de campo. Tanto no aspecto físico, anímico, técnico. Só motivação, mobilização, não vai ganhar jogo. Tem de conseguir fazer um bom jogo técnico e temos feito boas execuções. E também não adianta só ter bons jogadores, estar bem estruturada taticamente, e não ser uma equipe com alma". Léo Condé Técnico do Ceará

Legenda: Léo Condé conquistou sua primeira vitória em uma Série A de Campeonato Brasileiro com o Ceará neste sábado Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Condé destacou o modo compacto com o qual a equipe enfrentou o Grêmio e as chances que teve para vencer a partida.

"De um modo geral, ficamos bem compactos, defendemos bem, seja com linha de quatro, linha de cinco, os atletas se portaram bem na partida de hoje. Nós criamos bastante. Fizemos gols hoje, uma bola na trave, três defesas do goleiro. Se conseguirmos manter esse nível de atuação, de criação desses últimos dois jogos, alcançaremos nossos objetivos. Claro que devemos sempre buscar potencializar e evoluir o nosso futebol”, afirmou.

Veja também Jogada Ceará faz mosaico de conscientização sobre autismo no Castelão; veja fotos Jogada Pedro Raul brilha no Ceará e divide artilharia do Brasileirão após gol contra o Grêmio Jogada Ceará supera o Grêmio no Castelão e conquista primeira vitória em retorno à Série A Jogada Torcida do Ceará faz festa em reencontro na Série A com vitória; veja fotos

O Alvinegro não perde em Fortaleza como mandante ou visitante há 23 jogos. A última derrota foi em agosto de 2024, quando encarou o Mirassol ainda pela Série B. Desde então, o time acumula 20 vitórias e três empates.

"É uma sequência bastante positiva. É muito difícil no futebol brasileiro, tão equilibrado como é, ficar um número tão grande assim. A gente fica feliz, é um trabalho que a gente conseguiu construir desde a temporada passada, chegaram novos atletas. Mas a gente conseguiu construir uma identidade de jogo, principalmente diante do nosso torcedor", finalizou o técnico alvinegro.

Com o resultado, a equipe chegou aos quatro pontos na competição. O Alvinegro volta a campo no sábado (12), quando enfrenta o Juventude fora de casa, às 16h (de Brasília). O duelo será no Alfredo Jaconi.