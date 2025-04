Análise: Sem Fernandinho, como Léo Condé pode armar o Ceará?

O técnico Léo Condé ganhou mais desfalque no Ceará após lesão no ombro de Fernandinho, que terá que fazer uma cirurgia. Assim, o técnico ganha um problema já para o duelo contra o Juventude, no sábado (12), às 16 horas, no Alfredo Jaconi, pela 3ª rodada da Série A.

Sem o atacante, quais as opções que o técnico Léo Condé tem para escalar o Vozão?

O cenário ideal é a volta de Pedro Henrique. O atacante ainda trata a lesão do ligamento colateral medial e não tem previsão de retorno. Se ele estivesse disponível, seria titular absoluto na esquerda.

Legenda: Fernandinho sofreu lesão no ombro no jogo do último sábado contra o Grêmio pela Série A Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Condé escala o Ceará em um 4-2-3-1, com Pedro Raul de referência e dois atacantes de lado. Fernandinho jogava na esquerda e Galeano na direita. E agora sem Fernandinho?

Assim, as opções de Condé são cinco: Martínez, Aylon, João Victor, Rômulo e Lelê.

1) Com Martínez

O atacante é o substitudo natural de Fernandinho ao jogar mais pela esquerda. O argentino chegou com expectativa alta, mas ainda não engrenou com a camisa do Vovô. Boas características ele tem, como drible e velocidade, mas ainda não encaixou, parece ainda não estar à vontade e confortável em campo pelo Vovô.

2) Com Aylon

Legenda: Escalação do Ceará com Aylon na esquerda Foto: lineup11

Aylon não tem a velocidade de Fernandinho, deixando o Ceará sem força de contra-ataque. Mas ganha em finalização e cabeceio. Aylon pode jogar em qualquer lado do campo e já jogou pela direita. A fase de Aylon não é boa, mas ele ainda pode ser útil.

3) Matheus Araújo

Legenda: Matheus Araújo pode jogar como 'falso ponta' no Ceará Foto: lineup11

Ele é um meia, tem entrado bem e pode cair pelas pontas, como fez em alguns momentos do jogo contra o Grêmio. Ele fez o segundo gol do Vovô armando um contra-ataque e finalizando de longe. Matheus Araújo seria um 'falso ponta' pela esquerda. O time perderia força ofensiva pelos lados, mas ganha em qualidade de passe e chutes de fora da área.

4) João Victor

Legenda: Escalação do Ceará com João Victor na esquerda Foto: lineup11

O menino da base tem velocidade e drible, mas jogou pouco na temporada. São apenas 4 jogos, sendo 3 pela Copa do Nordeste e um pelo Cearense. Ainda não entrou em campo pela Série A.

5) Lelê

Legenda: Escalação do Ceará com Lelê na esquerda Foto: lineup11

O recém chegado atacante do Fluminense ainda não estreou. Ele é centroavante, mas também pode jogar pelos lados. Ele é forte fisicamente, pode ganhar duelos assim, mas não tem a velocidade de Fernandinho.