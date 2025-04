Atacante Fernandinho passará por cirurgia no ombro e desfalcará o Ceará

O atacante Fernandinho, do Ceará passará por cirurgia no ombro. O jogador, deixou o jogo contra o Grêmio, no último sábado pela Série A do dores na região e precisará de cirurgia.

A informação é do repórter Rodrigo Cavalcante, do Canal do Vozão. Segundo ele, exames realizados nesta segunda-feira (7) apontaram a necessidade de intervenção cirúrgica.

O atacante foi substituído aos 13 minutos do 2º tempo, entrando Martínez.

Fernandinho fez 17 jogos pelo Vovô este ano, sendo 13 como titular. São 4 gols marcados e uma assistência.