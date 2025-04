5 pontos sobre o início do Ceará na Série A de 2025

O Ceará tem um início positivo na Série A de 2025. Retornando à elite nacional após duas temporadas, o Vovô estreou com empate em 2 a 2 com o Bragantino, fora de casa, e depois venceu o Grêmio por 2 a 0, na Arena Castelão. O Diário do Nordeste lista cinco pontos sobre a caminhada alvinegra no Brasileirão, que tem a permanência como objetivo inicial, com ambição e potencial para construir boa campanha com o técnico Léo Condé e sonhar com vaga internacional.

1 - Boa pontuação no início

Legenda: A tabela da Série A do Brasileiro após a 2ª rodada Foto: reprodução / SrGoool

Após duas rodadas, o Ceará está no G-4 da Série A. Torcedores, calma! No entanto, é fato que o início é positivo e funciona para trazer confiança ao elenco, que foi campeão cearense e teve bom desempenho no início do ano. Deste modo, somou quatro de seis pontos no Brasileirão. Vencer em casa será fundamental na caminha, e o pontapé inicial ocorreu ao aplicar 2 a 0 no Grêmio, o que rendeu uma sequência de 23 partidas na capital cearense - a última derrota foi em agosto de 2024.

2 - Pedro Raul em grande fase

Legenda: Pedro Raul é o artilheiro do Ceará na temporada com sete gols marcados Foto: Thiago Gadelha / SVM

A necessidade se transformou em protagonismo. Pedro Raul marcou nas duas primeiras rodadas da Série A e chegou ao 7º gol em oito partidas pelo Ceará, com uma assistência. A cada novo compromisso, o centroavante se consolida mais como peça importante no esquema tático do técnico Léo Condé e também na produção ofensiva. Forte no jogo aéreo, também é cobrador de pênaltis. Assim, o começo da jornada alvinegra no Brasileirão é marcada também pelo destaque do atleta.

3 - Bruno Ferreira supera desconfiança

Legenda: Bruno Ferreira superou a concorrência e se firmou como titular do Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

Os dois resultados do Ceará na Série A existiram com assinatura do goleiro Bruno Ferreira. No clube desde 2023, o atleta de 31 anos vive o melhor momento da carreira em 2025. Após chegar para ser um reserva imediato, acumular desavenças com Vagner Mancini em outro momento, ganhou a chance de ser titular na reta final da Série B e se destacou. Em 2025, precisou superar a desconfiança e, hoje, se tornou um capítulo resolvido no time ao brilhar contra Bragantino e Grêmio.

4 - Sequência de jogos acessível

Os cinco primeiros jogos na Série A funcionam como um balizador de segurança para ganhar força em prol da sequência dos jogos. Nesse aspecto, o Vovô superou os dois primeiros e tem agora: Juventude (F), Vasco (C) e Bahia (F). Nenhuma partida é fácil, mas a sequência é acessível para o Ceará se estabelecer ainda mais na 1ª divisão nacional. Pela frente, um duelo em casa e dois fora.

Próximos jogos do Ceará

12.04 (sábado) - Juventude x Ceará | Alfredo Jaconi, às 16h

15.04 (terça) - Ceará x Vasco | Arena Castelão, às 21h30

21.04 (segunda) - Bahia x Ceará | Arena Fonte Nova, às 20h

5 - É preciso cuidado ao recuar

Legenda: Léo Condé é o técnico do Ceará na Série A de 2025 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Para além da alta combatividade, imposição física e destaques individuais, o Ceará também repetiu um comportamento que requer atenção: recuar ao ficar com o placar positivo, o que custou (ou quase custou) muito caro. Contra o Bragantino, abriu 2 a 0 e sofreu dois gols na etapa final, quase uma virada. Já diante do Grêmio, a pressão gaúcha foi perigosa, apesar do Vovô ampliar no fim. Deste modo, essa é uma estratégia que precisa ser avaliada, até para análise dos motivos. Movimento natural? Desgaste físico? Falta de força no banco? Condé deve estudar os caminhos.