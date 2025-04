Análise: 2ª rodada da Série A termina com Ceará e Fortaleza no G-4 e ainda invictos

O futebol cearense encerrou a 2ª rodada da Série A de 2025 no G-4 da tabela de classificação. Após os resultados do fim de semana, Ceará e Fortaleza aparecem nas 3ª e 4ª posições, respectivamente. O curioso: seguem rigorosamente o mesmo roteiro até aqui na competição, em projeção positiva.

Com seis pontos disputados, a dupla ganhou quatro cada - aproveitamento de 66%. Sem considerar as dificuldades de desempenho, a evolução da pontuação é importante e segue a cartilha de manutenção na elite nacional: fazer o dever de casa e conseguir pontuar nas partidas como visitante.

Legenda: A tabela da Série A do Brasileiro após a 2ª rodada Foto: reprodução / SrGoool

Deste modo, ainda sustentam invencibilidades. O Ceará estreou com empate com o Bragantino em 2 a 2, sofrendo gol nos acréscimos, e venceu o Grêmio por 2 a 0, em casa. Já o Fortaleza superou o Fluminense na Arena Castelão por 2 a 0 e empatou com o Mirassol em 1 a 1, fora de casa, sendo vazado aos 47 do 2º tempo. Logo, mostraram força de mandante, mas tiveram “empates amargos”.

Próxima rodada

A 3ª rodada da Série A chega como confrontos diretos dentro das expectativas iniciais de cada uma das equipes, além de ser importante para aliviar ou até aumentar qualquer pressão nos clubes. O Ceará, que tem como primeiro objetivo a permanência, tem um duelo com Juventude no sábado (12), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi/RS. Em que pese o trabalho do time gaúcho, são jogos que exigem que o time alvinegro consiga extrair pontos para seguir evoluindo na tabela do Brasileirão.

Já o Fortaleza entra em campo contra o Internacional no domingo (13), às 20h, na Arena Castelão. Após brigar com o Colorado até a última rodada do Brasileirão de 2024 pela vaga no G-4, os times se reencontram novamente entre os primeiros, com o adversário sendo o atual líder da Série A. Pelo contexto da competição, somar pontos diante do torcedor é uma necessidade do time de Vojvoda.