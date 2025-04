Luiz Gustavo, do São Paulo, recebe alta após diagnóstico de tromboembolismo pulmonar

O volante Luiz Gustavo, atleta do São do Paulo, recebeu alta nesta terça-feira (8) do hospital onde estava internado desde sábado (5). O volante havia sido diagnosticado com um quadro de tromboembolismo pulmonar após ter sido internado ao alegar dores no peito.

Em nota, o Tricolor Paulista ressaltou o quadro clínico estável de Luiz Gustavo e afirmou que ele seguirá sendo medicado, permanecendo em repouso e sem atividades físicas pelos próximos dez dias.

O volante segue, entretanto, sem prazo para retornar aos gramados, mesmo estando ‘clinicamente bem’. Após o período de dez dias, haverá uma nova avaliação médica no hospital com o jogador de 37 anos.

VEJA NOTA DO SÃO PAULO

