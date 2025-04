Luiz Gustavo volante do São Paulo é internado com dores no peito

Uma notícia negativa tomou conta do Morumbi neste sábado (5). O volante Luiz Gustavo, do São Paulo, foi internado no Hospital Albert Einstein, próximo ao estádio tricolor, após chegar ao CT da Barra Funda com queixas de dores no peito. O atleta foi avaliado por profissionais de saúde e encaminhado imediatamente à unidade de saúde.

As informações foram divulgadas pelo próprio São Paulo em suas redes sociais. O jogador de 37 anos já realizou exames de imagem e foi constatado um tromboembolismo pulmonar. O clube paulista não divulgou qual a previsão de recuperação. Ele ainda será avaliado constantemente para verificar a evolução do quadro. Por meio de nota, o departamento médico anunciou ainda que o atleta permanecerá internado para novas avaliações.

Luiz Gustavo foi utilizado como alternativa na temporada anterior quando o técnico Luis Zubeldía precisou recompor o consolidado do meio campo formado por Alisson e Pablo Maia, quando os dois se lesionaram ao mesmo tempo. O experiente volante correspondeu às expectativas e se consolidou entre os titulares por um tempo.

O ano de 2025, porém, não tem sido muito favorável para o atleta. Nesta temporada, o volante atuou somente em dois jogos. Ele, inclusive, jogou nos 90 minutos do compromisso com o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, e na vitória sobre o Talleres, fora de casa, no meio da semana, pela Libertadores.

Para o duelo com o Atlético-MG, neste domingo (6), às 16h, no Mineirão, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico argentino Zubeldía deverá utilizar Bobadilla ao lado de Alisson no setor de meio-campo.