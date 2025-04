Fortaleza vence Juventude pelo Campeonato Brasileiro sub-20

O Fortaleza venceu por 2 a 0 o Juventude em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, às 15h, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. Os gols da partida desta quarta-feira (23) foram marcados por Peterson e Kauã Rocha.

O Leão, que vinha de uma vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Goianiense, também em jogo como mandante, tinha como objetivo continuar vencendo no campeonato. Em partida controlada, o Tricolor sacramentou o placar na primeira etapa.

Legenda: Peterson, camisa 10 Tricolor, fez um gol e deu uma assistência na vitória sobre o Juventude. Foto: João Moura / Fortaleza EC

Aos 5 minutos do primeiro tempo, Peterson, camisa 10 tricolor e que tinha marcado um dos gols na vitória na partida passada, arrancou pelo campo e tocou na saída do goleiro do time gaúcho para abrir o placar para o Leão. O meia, que foi o destaque do jogo, participou também do segundo gol. Em cobrança de falta lançada na área, o zagueiro Kauã Rocha aproveitou a assistência e desviou a bola, dificultando a defesa do arqueiro do Ju. No segundo tempo, o Fortaleza manteve o controle da partida e a vantagem.

Com a vitória, a equipe comandada por Léo Porto chega aos 11 pontos e assume a 5ª colocação da competição nacional. O próximo confronto da equipe acontece na próxima quarta-feira (30), às 15h, diante da equipe do Corinthians, no Parque São Jorge, em São Paulo. O confronto é válido pela oitava rodada do Brasileirão Sub-20.

* Sob supervisão de Crisneive Silveira