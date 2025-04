Quais as posições de Ceará e Fortaleza no Brasileirão? Veja a classificação após a 2ª rodada

Chegou ao fim a segunda rodada da Série A do Brasileirão 2025. O Ceará venceu o Grêmio por 2 a 0, no sábado (5), na Arena Castelão, enquanto o Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Mirassol, no domingo (6), no interior de São Paulo.

Com a vitória sobre o Grêmio, o Ceará ocupa a terceira posição do Brasileirão, com quatro pontos conquistados em duas rodadas. Já o Fortaleza, com o empate diante do Mirassol, está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro.

Classificação da Série A do Brasileirão 2025 | 2ª rodada

Internacional | 4 pontos | 2 jogos Corinthians | 4 pontos | 2 jogos Ceará | 4 pontos | 2 jogos Fortaleza | 4 pontos | 2 jogos Botafogo | 4 pontos | 2 jogos Flamengo | 4 pontos | 2 jogos Palmeiras | 4 pontos | 2 jogos Juventude | 3 pontos | 2 jogos Fluminense | 3 pontos | 2 jogos Grêmio | 3 pontos | 2 jogos Vasco | 3 pontos | 2 jogos Cruzeiro | 3 pontos | 2 jogos Bahia | 2 pontos | 2 jogos São Paulo | 2 pontos | 2 jogos Bragantino | 1 ponto | 2 jogos Santos | 1 ponto | 2 jogos Mirassol | 1 ponto | 2 jogos Sport | 1 ponto | 2 jogos Atlético-MG | 1 ponto | 2 jogos Vitória | 0 pontos | 2 jogos

Na terceira rodada, o Ceará enfrenta o Juventude, fora de casa, no próximo sábado (12), enquanto o Fortaleza recebe o Internacional, no próximo domingo (13), no Castelão.