João Ricardo destaca foco do Fortaleza para jogo contra o Colo-Colo na Libertadores

João Ricardo, goleiro do Fortaleza, destacou o foco do Leão na partida contra o Colo-Colo, pela Libertadores. As equipes entram em campo na próxima quinta-feira (10), em Santiago (CHI), pela segunda rodada da fase de grupos da competição continental.

Lá dentro são 11 contra 11, e o foco tem que estar totalmente na partida. Cada jogo tem sua história, seu contexto, e o que importa é estar bem preparado. É com esse pensamento que vamos para o Chile. João Ricardo Goleiro do Fortaleza

Legenda: João Ricardo, goleiro do Fortaleza, que enfrenta o Colo-Colo na Libertadores nesta quinta (10) Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Fortaleza viaja para o Chile na tarde desta terça-feira (8), em voo fretado, partindo de São Paulo. O grupo seguiu no estado após o empate em 1 a 1 com o Mirassol, no último domingo (6), pela segunda rodada da Série A do Brasileirão 2025.

A partida contra o Colo-Colo é considerada muito importante pelo Fortaleza, principalmente após a expressiva derrota na estreia, quando perdeu por 3 a 0 para o Racing, em plena Arena Castelão. O Leão é o atual quarto e último colocado do Grupo E do torneio.