Marcelo Paz explica logística do Fortaleza e lamenta resultado com Mirassol: ‘empate foi justo’

O CEO do Fortaleza Marcelo Paz se manifestou nas redes sociais após o empate do time em 1 a 1 com o Mirassol, em São Paulo, neste domingo (6), pela Série A de 2025. O dirigente explicou a logística pós-jogo da delegação e lamentou o resultado, apesar de avaliar que o placar foi justo.

“Ontem, após o jogo, fizemos uma viagem de ônibus por volta de quatro horas de viagem. Chegamos aqui duas e pouco da manhã. Uma semana importante. Semana de jogo também da Copa Libertadores. Resultado de ontem com gosto amargo, né? Por muito pouco a gente não dorme na liderança do Campeonato (Brasileiro), com 100% de aproveitamento. Porém, sendo bem honesto, acho que pela produção das equipes, o empate foi justo”, declarou por meio de vídeo no Instagram.

Com o resultado, o Leão chegou aos quatro pontos na Série A - somando também a vitória contra o Fluminense em 2 a 0, ficando na 4ª posição. Paz também aproveitou para ressaltar que a segunda-feira (7) é marcada por treinamento do elenco. O CEO destacou que o grupo agora está focado na Libertadores para o duelo com o Colo-Colo-CHI.

“Sabemos que temos que seguir evoluindo, seguir melhorando, mas é trabalhar muito dia a dia. Hoje aqui não é dia de descanso, tem treino aqui no hotel, tem um campo aqui no hotel para que a gente possa realizar o treinamento, se preparar para o jogo contra o Colo-Colo. E confiança, trabalho, fé, humildade, estar juntos todo mundo, porque nós queremos todos o bem do Fortaleza”, concluiu.

O próximo compromisso é quinta-feira (10), às 21h, no estádio Monumental de Santiago, no Chile, pela 2ª rodada do Grupo E da Libertadores. Na estreia, o Fortaleza perdeu para o Racing-ARG por 3 a 0, no Castelão, enquanto o Colo-Colo-CHI empatou com o Atlético Bucaramanga-COL em 3 a 3.

Logística do Fortaleza para jogo com o Colo-Colo-CHI