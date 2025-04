5 verdades sobre o empate do Fortaleza com o Mirassol

O Fortaleza empatou com o Mirassol em 1 a 1, neste domingo (6), fora de casa, pela Série A de 2025. A equipe cearense abriu o placar com Martínez no 1º tempo e sofreu o empate com gol de Cristian aos 47 do 2º tempo, chegando aos quatro pontos na Série A - com dois jogos, está no G-4. Apesar desse contexto, o Diário do Nordeste lista cinco verdades sobre o resultado no Brasileirão.

1 - O Fortaleza não mereceu ganhar

Legenda: O Fortaleza empatou com Mirassol sofrendo um gol nos acréscimos Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Mais uma partida tenebrosa do Fortaleza de 2025. Contra um candidato ao rebaixamento na Série A, o time de Vojvoda conseguiu sofrer incríveis 20 finalizações. Ao somar esses números com a derrota para o Racing-ARG, o índice se transforma em 44 arremates. A estratégia foi nítida: postura recuada e contra-ataque com Moisés. Não foi o suficiente para ter um bom desempenho, sendo completamente dominado no 2º tempo e sofrendo um gol aos 47 que pode trazer uma sensação de “sabor amargo” por quase vencer, mas a verdade é que a equipe deixou competir cedo demais.

2 - O meio-campo é o maior problema

Legenda: O meio-campo do Fortaleza sofreu mudanças nos últimos jogos, mas ainda não encontrou a melhor formação Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Nos últimos jogos, a sensação é de que o Fortaleza não tem armação. Há uma falta de conexão entre os setores do campo, o que torna a bola longa como a única alternativa. E tudo isso passa pelo meio-campo, que tem três volantes fixos. Apesar de fortalecer a parte defensiva, a estratégia não é suficiente para uma compactação e também colabora pouco com as investidas. Atletas como Martínez e Sasha chamam a atenção pela disposição e entrega, mas o funcionamento coletivo é um problema. Contra o Mirassol, a má fase do volante argentino Pol Fernández também foi notória.

3 - João Ricardo é o principal jogador

O goleiro João Ricardo é o principal jogador do Fortaleza no momento. O atleta de 36 anos é o titular absoluto da posição com muitos méritos, em um cenário que é só reforçado nesse momento de crise. Contra o Mirassol, foi importante mais uma vez e evitou a virada com uma defesa aos 52 do 2º tempo. Se os resultados são ruins, o arqueiro tem se consolidado como um destaque positivo.

4 - Moisés foi a única solução ofensiva

Legenda: Moisés foi o atacante mais perigoso do Fortaleza nos últimos jogos Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza iniciou a partida no 4-3-3, com Moisés pela esquerda, Deyverson de centroavante e Pikachu na direita. Apesar da formação, a única alternativa ofensiva era Moisés, pelos lados. O atleta centralizou as principais ações e foi responsável pelas duas principais oportunidades, quando deu uma assistência para o gol de Martínez e também chutou para defesa de Alex Muralha, que quase resultou em tento de Deyverson no rebote. Assim, a recuperação técnica do camisa 21 é importante, no entanto, não pode ser a única opção, principalmente em um elenco com tanto investimento.

5 - Allanzinho foi a surpresa positiva

Legenda: O atacante Allanzinho atuou por 21 minutos na estreia pelo Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Um dos últimos reforços anunciados pelo Fortaleza, o atacante Allanzinho recebeu a primeira oportunidade contra o Mirassol, atuando por 21 minutos. No esquema 3-5-2, ficou mais próximo do centroavante e mostrou boa movimentação. Com confiança, conseguiu um desarme, buscou tabela com Deyverson e destacou enfiou uma bola para Lucero, no que foi a melhor chance do 2º tempo. Assim, a exibição é surpresa positiva. Com um elenco em má fase, o jovem atleta merece chances.