Ceará anuncia a contratação do zagueiro Matheus Felipe; veja detalhes

Na tarde desta sexta-feira (5), o Ceará anunciou de forma oficial a contratação do zagueiro Matheus Felipe. Conforme antecipado pelo Diário do Nordeste, o atleta de 25 anos chega ao Vovô por empréstimo do Athletico-PR. A duração do contrato será até o fim da temporada de 2024.

Matheus foi revelado pelo Mirassol-SP em 2016 e vestiu a camisa do clube paulista durante quatro temporadas. Em 2021, o zagueiro foi contratado pelo CSA-AL, onde fez 42 jogos durante o ano, todos como titular, e marcou um gol. Na equipe alagoana, ele foi campeão estadual e esteve presente na quarta melhor defesa da Série B.

O desempenho chamou a atenção do Athletico-PR, que o contratou no fim de 2021. Em duas temporadas no time paranaense, foram 56 partidas realizadas, 40 como titular, dois gols marcados e um título do campeonato paranaense. Em 2023, o atleta perdeu espaço e atuou em apenas 19 partidas, sendo nove delas pelo Brasileirão.

ZAGA COMPLETA

Com a chegada de Matheus Felipe, o Ceará encerra o ciclo de contratações para a posição. Ao todo, o Vovô conta com seis zagueiros para começar o ano. David Ricardo, Luiz Otávio e Lucas Ribeiro permanecem de 2023. Além de Matheus Felipe, outro recém-contratado é Ramon Menezes, que já está treinando em Porangabuçu e deverá ser anunciado a qualquer momento. Os dois foram contratados com perspectivas de briga por titularidade.

Para completar, o jovem Jonathan, que está disputando a Copinha com o elenco sub-20, também será aproveitado no elenco principal. O defensor de 19 anos é visto como um talento das categorias de base e a ideia é que ele de fato ganhe minutagem, e não fique apenas treinando para compor elenco.