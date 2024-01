Com Matheus Felipe, Ceará fecha a zaga para o início do ano

O zagueiro Matheus Felipe vestirá a camisa do Ceará em 2024. A Coluna apurou que com a chegada do defensor de 25 anos, que vem por empréstimo junto ao Athletico-PR, o Alvinegro fecha o ciclo de contratações para o miolo de zaga neste início do ano.

Isso porque se chega ao número de seis zagueiros para começar o ano. David Ricardo, Luiz Otávio e Lucas Ribeiro permanecem de 2023. Além de Matheus Felipe, outro recém-contratado é Ramon Menezes, que já está treinando em Porangabuçu e deverá ser anunciado a qualquer momento. Os dois foram contratados com perspectivas de briga por titularidade.

Para completar, o jovem Jonathan, que está disputando a Copinha com o elenco sub-20, também será aproveitado no elenco principal. O defensor de 19 anos é visto como um talento das categorias de base e a ideia é que ele de fato ganhe minutagem, e não fique apenas treinando para compor elenco.

Com isso, o Departamento de Futebol do Ceará entende que o miolo de zaga está qualificado para o momento e parte para outras prioridades. Laterais, volantes e atacantes serão contratados.

Isso não quer dizer que outras contratações não possam vir no decorrer do ano, caso haja necessidade - seja por lesão ou eventual saída de um dos zagueiros. Mas, por hora, a zaga do Vovô está montada.