Ceará acerta contratação do zagueiro Matheus Felipe, do Athletico-PR

O Ceará acertou a contratação do zagueiro o Matheus Felipe, do Athletico-PR. O defensor de 25 anos vem por empréstimo do time paranaense até o fim da temporada. A informação foi confirmada pelo jornalista André Almeida, do Sistema Verdes Mares.

No Furacão, contrato vai até novembro/2026.



Sem espaço no Furacão

Revelado pelo Mirassol/SP, o defensor estava no Furacão desde 2022. Ao todo, foram somou 56 jogos e dois gols marcados. Em 2023, perdeu espaço e atuou em apenas 19 partidas, sendo nove delas pelo Brasileirão.

Ramon Menezes em Porangabuçu

Matheus Felipe segundo reforço do Ceará para a zaga. O primeiro foi Ramon Menezes, ex-CRB e Atlético-GO, que já está em Porangabuçu e deve assinar contrato em breve. Os outros zagueiros no elenco são Luiz Otávio, David Ricardo e Lucas Ribeiro.