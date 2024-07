Zagueiro do Ceará, Luiz Otávio avança em recuperação pós-cirurgica e retoma as atividades no gramado

O zagueiro Luiz Otávio, atleta que, do atual elenco, está há mais tempo no Ceará, segue se recuperando de uma grave lesão no joelho direito. Após 8 meses longe dos gramados, o zagueiro, que passou por procedimento cirúrgico de reconstrução do ligamento cruzado anterior, reforço do ligamento anterolateral e reparo do menisco lateral do joelho direito em janeiro deste ano, já está em seu maior período sem atuar desde que chegou ao clube, em 2017.

Atualmente, Luiz já cumpriu seis meses de recuperação, dos nove previstos no início do tratamento, e segue em uma evolução animadora, segundo o clube. Agora, o atleta de 35 anos segue em tratamento para retornar à equipe.

“No começo do ano, fizemos a cirurgia que consiste em dois tempos cirúrgicos. Primeiro, fazer o reparo do menisco. A gente fez o reparo isso tirando aquela zona onde ele sentiu bloqueio. Além disso, a gente fez a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Hoje, essa reconstrução acontece usando um reforço adicional do ligamento anterolateral. É uma combinação que a gente faz tanto da parte interna, que é o ligamento cruzado anterior, como da parte externa, que é esse reforço adicional” Daniel Gomes Coordenador da parte médica do Centro de Saúde e Performance do Ceará

FISIOTERAPIA E RECUPERAÇÃO

Após o sucesso na cirurgia, atleta e clube iniciaram a fase mais longa da recuperação: a fisioterapia. O processo, que envolveu vários setores do clube, visava amenizar as dores do período pós-operatório e oferecer ao atleta uma maior mobilidade no joelho, além de mais força para a execução dos movimentos.

“Na verdade, a pior parte, que é da recuperação, o período pós-lesão, eu acho que já passou. Momento de muitas dores, noites sem dormir. Logo quando você faz a cirurgia, nos primeiros dias, você fica se perguntando se vai dar para voltar, por conta das dores, mas aí você vai passando pelo período de reabilitação, e com a força dos profissionais, que eu pude contar, vivendo cada processo e cada etapa também, sendo bem consciente, isso já ficou para trás”, contou Luiz Otávio.

ATIVIDADES EM CAMPO

Após os cinco meses de recuperação, uma série de testes foi realizada para que Luiz Otávio voltasse as atividades em campo. Após os resultados, o zagueiro atingiu níveis acima do esperado, o que possibilitou Luiz retomar algumas atividades específicas com os demais atletas do Vovô.

“Agora, estou vivendo um estágio em que voltei a jogar futebol. A parte em que eu começo a readaptação, com a parte de campo, que eu vou começar a performar, ter condições de, realmente, apresentar uma performance não só física, mas também técnica. Estou sendo inserido em alguns trabalhos já, como coringa, em trabalhos reduzidos, e mais específicos para a minha posição. Graças a Deus, tenho me sentido bem”, disse o zagueiro.

Neste momento, as atividades de Luiz Otávio se dividem entre os trabalhos na academia e no campo, ainda de modo controlado, mas já em contato direto com a bola e, com menor impacto, com os companheiros de equipe.