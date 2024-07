Danilo Bittencourt e a função de CEO no Ceará | CearáCast

Em busca de reformular processos e modernizar o clube, Danilo Bittencourt foi anunciado como CEO do Ceará. O novo dirigente do Vozão de Porangabuçu chega com experiência de mais de seis anos no Esporte Clube Bahia. O CearáCast bateu papo com o novo gestor do Alvinegro, que destacou sua função e o planejamento pensado para o clube.

Processo de contratações, mudanças internas na administração e divisão de tarefas com João Paulo Silva foram temas abordados no programa. Com apresentação de Samuel Conrado, o episódio tem participação ainda do jornalista André Almeida, comentarista do Sistema Verdes Mares.

ASSISTA O CEARÁCAST