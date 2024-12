Fortaleza monitora zagueiro David Luiz, ex-Flamengo

O Fortaleza monitora a situação do zagueiro David Luiz. Livre no mercado após não renovar contrato com o Flamengo, o atleta de 37 anos é avaliado internamente. Nos últimos dias, inclusive, o jogador participou de uma atividade recreativa no Pici ao lado do CEO do clube, Marcelo Paz, durante o período de férias.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande. Até o momento, vale ressaltar, o departamento de futebol tricolor não emitiu nenhuma proposta oficial para a contratação.

Para a posição, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda conta com cinco opções: os argentinos Brítez e Cardona, o chileno Kuscevic, além de Titi e Jonathan, que é fruto das categorias de base.

Em 2024, David Luiz participou de 36 partidas, com três gols marcados. Se alternando entre titular e reserva, participou das conquistas do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil na atual temporada. Com uma carreira muito vitoriosa, encerrou passagem pelo time rubro-negro após quatro anos.

Revelado pelo Vitória-BA e com presença constante na Seleção Brasileira, o paulista tem passagens por Benfica, de Portugal, Paris Saint-Germain (PSG), da França, e Chelsea e Arsenal, da Inglaterra.

David Luiz em jogo festivo na sede do Fortaleza

Legenda: David Luiz disputa jogo festivo no Pici com camisa do Fortaleza ao lado de Marcelo Paz; Foto: Reprodução/Redes sociais

Legenda: David Luiz disputa jogo festivo no Pici com camisa do Fortaleza ao lado de Marcelo Paz; Foto: Reprodução/Redes sociais