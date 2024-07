Negociação do Ceará com o Bahia esfria e Marcos Victor fica distante de Porangabuçu

As conversas entre Ceará e Bahia para um empréstimo do zagueiro Marcos Victor esfriaram. A tendência, inclusive, é que o defensor não volte a jogar pelo Vovô nesta temporada.

A diretoria do Alvinegro ainda não descarta a transferência, mas admite que o retorno do atleta está distante. A tentativa de repatriar o atleta se iniciou há dez dias.

De forma oficial, o Bahia ainda não deu resposta ao Ceará sobre a liberação do atleta, mas tanto os dirigentes cearenses quanto o staff do zagueiro entendem que Marcos Victor seguirá no Bahia.

O Diário do Nordeste apurou que a comissão técnica do Esquadrão, comandada por Rogério Ceni, também não seria favorável à saída do jogador neste momento.

Apesar de não entrar em campo desde 24 de março, Marcos Victor tem sido relacionado para as partidas mais recentes do Bahia. Ele foi opção, no banco de reservas, nas últimas seis rodadas da Série A.

Uma mudança de cenário poderia ocorrer se o Esquadrão contratasse mais zagueiros na atual janela de transferências, que se encerra em 2 de setembro.

Vínculo longo

Contratado em dezembro de 2022, por R$ 3,9 milhões, Marcos Victor assinou com o Bahia até o fim de 2027. Na temporada passada, ele atuou em 12 partidas e foi o autor de uma assistência. Esse ano, porém, só atuou em cinco partidas até aqui.

O zagueiro e o staff dele viam com bons olhos uma transferência, principalmente para o Ceará, pelas possibilidades de jogos em sequência e identificação dele com o clube. Marcos Victor teria até dito sim ao Alvinegro, mas o empréstimo depende de uma liberação do Bahia.

Apesar de querer mais espaço para jogar, o defensor não está insatisfeito com o Esquadrão. Ele entende que pertence a uma equipe forte, sob o guarda-chuva do Grupo City, que pode lhe abrir portas até fora do país futuramente.