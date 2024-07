Ceará tenta repatriar zagueiro Marcos Victor; transferência é vista com bons olhos pelo atleta

O Ceará abriu conversas com o Bahia para tentar repatriar o zagueiro Marcos Victor. As tratativas ainda são iniciais e o Alvinegro tem concorrência de equipes da Série A do Brasileiro. A informação inicial foi de O Povo, confirmada pelo Diário do Nordeste.

A ideia do Vovô é contar com o jovem defensor, de apenas 22 anos, por empréstimo. Com pouca minutagem no Bahia nesta temporada, o zagueiro e o staff dele veem com bons olhos a ida para uma outra equipe nesta janela, com o intuito de que ele tenha mais espaço para jogar.

Os clubes da Série A que também se interessam pelo zagueiro e fizeram sondagens foram Vasco da Gama e Internacional, mas o Vovô aposta na identificação do atleta como trunfo para vencer uma disputa contra os dois.

Marcos Victor chegou ao Ceará em 2021, emprestado do Floresta, jogou pelo Sub-20 e Sub-23, foi comprado no ano seguinte e atuou em 12 partidas na temporada seguinte com o time profissional, e então foi vendido ao Bahia.

Terceira pior defesa da Série B, o Ceará busca reforços para o setor de zaga e deseja o retorno de Marcos Victor pelo bom desempenho na primeira passagem pelo clube, bem como a evolução que o atleta vem apresentando desde que foi contratado pelo Grupo City (departamento de análise monitorava o atleta).

O Diário do Nordeste apurou que o defensor entende que uma transferência na atual janela deve ser feita se as chances de atuar constantemente forem maiores, mesmo que numa divisão abaixo da que o Bahia se encontra. A parceria com o Vovô, portanto, seria benéfica para ambos.

As conversas devem andar nos próximos dias e detalhes de um possível empréstimo serão discutidos. Em 2024, Marcos Victor atuou em cinco partidas pelo Esquadrão.