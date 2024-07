Ceará fecha contratação de Danilo Bittencourt, ex-Bahia, como CEO

O Ceará fechou a contratação do novo CEO do clube para a sequência da temporada de 2024. O Diário do Nordeste apurou que Danilo Bittencourt, ex-gerente financeiro do Bahia, acertou com a instituição para participar de uma maior profissionalização da parte administrativa do time alvinegro.

Formado em Administração de Empresas pela Faculdade Ruy Barbosa, com Pós-Graduação em Gestão Pública pela IESF/UNICE, o dirigente trabalhava na equipe baiana desde 2017 e participava da Gestão Administrativa e Financeira, de Pessoas, Contabilidade, Governança e Tecnologia da Informação, além de integrar o comitê principal do time para venda da SAF do Bahia ao Grupo City.

No período, também assumiu o cargo de Gerente Executivo da agremiação. No Ceará, no entanto, a proposta é administrar áreas diversas do clube, como comercial, marketing, jurídico, esportes e base, deixando o presidente João Paulo Silva mais focado com a gerência do futebol profissional.

A chegada de um CEO é parte do projeto de reformulação interna da atual gestão alvinegra para 2024, que promoveu alterações também nas demais diretorias do clube no fim de 2023. A reportagem apurou que o acordo ocorreu na última semana e o anúncio oficial será nos próximos dias pelo clube.